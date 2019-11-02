موقف نقابة معلمي طرابلس من استقالة عبد الجليل

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف بوراوي على أن مطالب المعلمين التي لم تنفذها الجهات التنفيذية منذ سنوات لم تتضمن مسبقاً مطلب إقالة وزير التعليم لكنه مؤخراً صدر عنه تهديدات للمعلمين في الوقت الذي ليس له علاقة بهذه المطالب الامر الذي سبب إحتقان للمعلمين وجعل مطلب إقالته أمر لا رجوع عنه حتى لو تطلب الأمر التنازل عن جميع المطالب.

بوراوي قال خلال تغطية خاصة إنه سيتم عقد إجتماع اليوم السبت بين التنسيقيات والنقابات على مستوى الجبل الغربي وبناء عليه سيتم الاتفاق بالاستمرار في الاعتصام من عدمه خاصة موضوع تنفيذ العدالة الاجتماعية و التأمين الصحي.

ونوّه إلى قدرتهم على إستيفاء العام الدراسي متى ما تم البدء فيه بشرط أن يكون هناك وعود حقيقية للتأمين الصحي وزيادة المرتبات.

وعلق على قرار إيقاف عن 152 ألف موظف في قطاع التعليم عن العمل واللغط الذي حدث حوله قائلاً:”أسباب استقالة وزير التعليم هو التخبط الحاصل في الوزارة ممكن أن تكون أهدافه نبيلة والإصلاح ولكن طريقة العمل خاطئة، عندما نتحدث عن مراقبات تعليم أو نقابات لم تأتي بالقوائم الصحيحة أعتقد أنه قام بإيقاف مراقبات التعليم 25 مراقبة وأحالهم للتحقيق الإداري وجميعهم تبين أنهم غير مقصرين في عملهم”.

كما لفت إلى أن وزير التعليم حاول في خطابه الأخير تأليب الرأي العام على المعلمين خاصة في تأكيده خلال تصريحاته على توفر المناهج الدراسية والخطط والسبورات، مضيفاً أنه :”ما تطرق له بشأن الامتحانات ونتيجة الـ 5% في الكيمياء نحن نعلم أن الامتحانات إجراها الباحثين عن العمل و ليس المعلمين المطلعين على المنهج إذاً النتيجة غير حقيقية وحسب معلوماتي الورقة تكلف 70 دينار لذلك قمنا بإيقاف إمتحان المعلمين بعد قضية المعلمين التي أنصفه بها القضاء”.

وأعرب عن أسفه إزاء ما كشفه تقرير الرقابة الإدارية 2017 – 2018 من مخالفات صادرة عن وزارة التعليم و عدم النظر في اللوائح و القوانين وتجاوزها على على صرف ميزانيات للمدارس لكن بالحقيقة من يقوم بأعمال الصيانة لهذه المدارس هم المعلمين.

ووصف المؤتمر الصحفي الذي أعلن وزير التعليم من خلاله عن إستقالته بـ”العرض الإعلامي أوShow”، مؤكداً أنه طالما الإصلاحات لم تصل للمدارس وللطالب ليس هناك إصلاحات للتعليم بحسب تعبيره.

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