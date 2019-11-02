مقتل 13 في انفجار بمدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا على الأقل، قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين اليوم السبت إثر انفجار سيارة في سوق بمدينة تل أبيض السورية الواقعة على الحدود مع تركيا.

وتل أبيض إحدى مدينتين رئيسيتين على الحدود، استهدفهما هجوم تركي عابر للحدود، انطلق قبل أسابيع لانتزاع أراض من مسلحين أكراد في شمال سوريا.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، إن الانفجار نتج عن سيارة بمحملة بمتفجرات، وأودى بحياة 13 شخصا في سوق بوسط تل أبيض.

وشهدت المدينة بعضا من أعنف المعارك، منذ بدأت تركيا في الشهر الماضي توغلها العسكري في شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي ظلت متحالفة لسنوات مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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