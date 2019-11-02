قائد قوات سوريا الديموقراطية: أردوغان يخطط لذبح شعبنا.. والأمريكيون فتحوا الأجواء للقصف التركي

اعتبر قائد قوات سوريا الديموقراطية في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية نشرت السبت، أنه يجب اختيار “النهج السياسي”.

وقال القيادي الكردي مظلوم عبدي “ليس لدينا أي ثقة، ولكن لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا اعتمدنا النهج السياسي. علينا أن نتفاوض”.

وأضاف “وهذا لا يمكن أن يتم من دون ضمانات صلبة من جانب المجتمع الدولي برمته بما فيه أوروبا”.

وأوضح أن المفاوضات تتم في شكل غير مباشر عبر موسكو، حليفة النظام السوري.

وتدارك “لكننا لن نكون جزءا من اتفاق، لا يشمل الدفاع عن شعبنا وحريته السياسية والإدارية والثقافية”. وتلقت قوات سوريا الديموقراطية ذات الغالبية الكردية دعمًا من تحالف دولي تقوده واشنطن لمقاتلة داعش قبل الانسحاب الأخير للأمريكيين من شمال سوريا. وأورد عبدي أنه أجرى أيضًا محادثات مع واشنطن، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة عرضت ضمانات، ولكن ثمة بطء في ترجمة هذه الضمانات على الأرض”. وفي الوقت نفسه، هاجم القرار الأمريكي بسحب القوات من المنطقة وقال “كان ذلك ضوءا أخضر للهجوم التركي على قواتنا. لقد فتح الأمريكيون الأجواء للقصف التركي”. وأكد أن قوات سوريا الديموقراطية قدمت مساعدة حاسمة للعثور على زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل الأحد في عملية أمريكية في شمال سوريا. وقال إن “استخباراتنا العسكرية نجحت في تجنيد أقرب مساعدي البغدادي، ما أتاح الحصول على أدق التفاصيل عن تنقلاته ومخابئه”. وردًا على سؤال عن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اعتقاله، قال “لا يمكن أن ننتظر أمرًا آخر من شخص لا يخفي للعالم خطته لذبح شعبنا ويهدد جميع من لا يساعدونه في تنفيذ مشروعه”.



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