تعليق تدريبات جوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا لدعم دبلوماسية نزع سلاح كوريا الشمالية

كشف تقرير إخباري، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تعلق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة خلال فصل الشتاء مثلما حدث العام الماضي من أجل دعم الدبلوماسية الجارية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن أحد المصادر قوله إن السلطات العسكرية في الدولتين “تبادلتا تفاهما” بشأن تأجيل المناورات الجوية التي تجري عادة في شهر ديسمبر من كل عام، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي عندما يعقد البلدان المحادثات السنوية لوزراء الدفاع في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف المصدر “إنه بدلاً من ذلك، يدرس الجانبان إجراء كل دولة تدريبات جوية خاصة بشكل منفرد في ديسمبر”.

وكانت سول وواشنطن قد ألغتا العديد من التدريبات المشتركة منذ العام الماضي وسط جهود السلام التي تضمنت كوريا الشمالية لتجنب استفزاز بيونج يانج بمناورات أدانتها على اعتبار أنها “بروفة” لغزوها.

وأضاف مصدر آخر “تعليق التدريبات سيكون أحد البنود التي سيناقشها وزيرا دفاع البلدين خلال اجتماعهما المقرر في منتصف نوفمبر.

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