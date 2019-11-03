توقيف مهاجرين ليبيين قصر في فرنسا

إيوان ليبيا – وكالات :

عثر بحارة على ستة مهاجرين غير شرعيين، بينهم أربعة قصر يحملون الجنسية الليبية وتونسيان اثنان، في سفينة شحن انطلقت من تونس باتجاه مدينة مرسيليا الفرنسية، قبل أن يتم احتجازهم بانتظار البت في مصيرهم.

وتم العثور على الأشخاص الستة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 عاما، في حاوية على متن السفنية التي وصلت إلى ميناء مرسيليا قادمة من تونس، بعد أن اختبأوا فيها لمدة ثلاثة أيام، حسب ما ذكرت الرابطة الفرنسية للمساعدة الحدودية للأجانب عبر موقع «تويتر»، موضحة أن المهاجرين صحتهم مستقرة، لكن أحدهم أصيب بنوبة ذعر.

وتم نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز، ومن المقرر أن يقوم قاض فرنسي بدراسة طلب لجوئهم أو بأمر وضعهم ضمن «حماية القصر» أو تمديد وضعهم في منطقة الانتظار قبل إعادتهم لبلادهم.

وقالت جريدة «لوبروفنس» الفرنسية السبت إنه سيتم إعادة المهاجرين إلى تونس، مشيرة إلى أن الليبيين الأربعة لا تربطهم علاقة قرابة، وينتمي كل منه إلى عائلة مختلفة عن الآخر.

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