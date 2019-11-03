عقيلة صالح يلتقي مع حفتر

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع المشير خليفة حفتر، آخر التطورات السياسية والعسكرية على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح بيان للقيادة العامة أن اللقاء عُـقد بمقر القيادة في الرجمة.

وكان حفتر، قرر الثلاثاء الماضي منح علاوة مالية لكل العسكريين المشاركين في العمليات العسكرية الحالية، على أن تصرف لهم خلال مدة تكليفهم القتال.

وجاءت نسب العلاوة كالتالي: «عقيد فأعلى يحصل على 25% من المرتب الأساسي، و50% لملازم ثانٍ وإلى مقدم، و100% للجندي وإلى رئيس عرفاء وحدة»، حسب صورة القرار المنشور على صفحة مكتب الإعلام للقيادة العامة بموقع التواصل «فيسبوك».

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