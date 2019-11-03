كيف تتواصل الروبوتات معا؟.. تعرف على السر

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مكعبات روبوتية يمكنها أن تتواصل مع بعضها البعض بشكل آلي للقيام بمهام معقدة عن طريق التشكل في صورة تركيبات مختلفة.

وأفاد الموقع الإلكتروني “تيك إكسبلور” المتخصص في التكنولوجيا، بأن فريق الدراسة من مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، استطاع ابتكار تلك المكعبات الروبوتية التي يمكنها أن تتدحرج تلقائيا على الأرض وأن تتلاصق وتتسلق فوق بعضها البعض بحيث تأخذ تشكيلات متنوعة تسمح لها بتأدية وظائف مختلفة.

وتتواصل المكعبات مع بعضها بعضا عن طريق منظومة تشبه الرموز الشريطية “الباركود” التي يتم تثبيتها على سطح كل مكعب، وهو ما يسمح لها بالتعرف على بعضها. وتضمنت التجربة تصنيع 16 مكعبا يمكنها القيام ببعض المهام البسيطة مثل ترتيب نفسها في صفوف أو تعقب مصادر الضوء على سبيل المثال.

ويحتوي كل مكعب من الداخل على عجلة دوارة تقوم بقرابة 20 ألف لفة في الدقيقة، وهو ما يتيح لها التحرك في جميع الاتجاهات، كما أن أسطحها مجهزة بمغناطيسات تسمح لها بأن تلتحم بمجرد الاقتراب من بعضها.

وتقول دانيلا روس، الباحثة في معهد ماساشوسيتس، إن تلك المكعبات التي يطلق عليها اسم “إم بلوكس” تتميز بأنها رخيصة التكلفة وقوية ومن السهل توظيفها لأداء مهام مختلفة، في حين أن الأنظمة الروبوتية الأخرى تعمل بآليات أكثر تعقيدا وتتطلب خطوات متعددة”. ويرى فريق الدراسة أن المكعبات الروبوتية سيكون لها تطبيقات عديدة في المستقبل، لاسيما في مجالات الإغاثة والانقاذ مثل التشكل في صورة سلالم متنقلة لنزول الضحايا من الطوابق العليا في حالات الحرائق أو الكوارث الطبيعية، على سبيل المثال.

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