الجيش الإيراني: أية دولة تضع أرضها تحت تصرف أمريكا للاعتداء علينا سنتصرف معها كعدو

أكد متحدث باسم الجيش الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستستهدف المصالح الأمريكية أينما كانت إذا ما “ارتكبت الولايات المتحدة أي عدوان على إيران”.

وفي تصريحات لوكالة “فارس” الإيرانية، قال كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي :”سنستهدف مصالح أمريكا وحلفائها في أي نقطة وفي أي أرض كانت.. حتى لو لم تشارك دولة ما في حرب محتملة لكنها تضع أرضها تحت تصرف العدو فإننا سنعتبر تلك الأرض أرض العدو وسنتصرف معها كما نتصرف مع العدو”.

وأضاف :”تم التأكيد مرارا أننا لم ولن نكون بادئين بأي حرب، ولكن لو ارتكب العدو أي خطأ استراتيجي فإننا سنرد على ذلك العدوان بأعنف وأقوى رد، بما يجعل العدو نادما على فعلته”.

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