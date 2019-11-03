نقل السيولة من المركزي إلى المصارف في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

تتولى عناصر مصلحة أمن المرافق والمنشآت بوزارة الداخلية تأمين نقل السيولة النقدية من المصرف المركزي بطرابلس إلى كافة المصارف التجارية، فضلا عن تـنظيم الـحركة داخـل تلك الـمصارف لضـمان سـلامة الـمواطن وحصوله على الـخدمات الـتي يـريدها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية اليوم الأحد، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرت صورا تظهر جهود عناصر المصلحة في عمليات التأمين داخل وخارج المصارف.

الأربعاء الماضي، نشر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، صورا تظهر قيام عناصره بتأمين المصرف التجاري الوطني فرع البحيرات الشمالية بمدينة بنغازي، وذلك ضمن الخطة الأمنية لتأمين المنشآت المصرفية بالمدينة، بعد تلقيه عدة شكاوى عن «عدم توفر الأمن».

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