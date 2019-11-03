تكنولوجيا الـ5G والذكاء الاصطناعي يد الصين لإدارة معرض شانغهاي للاستيراد

تُظهر الصين خلال فعاليات المعرض الدولي الثاني للاستيراد المقرر انطلاقه في مدينة شانغهاي خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، قدراتها التكنولوجية المتطورة لتسهيل تحركات العارضين والزوار، وتخفيف أماكن التكدس، وتقديم إرشادات ونصائح للمتواجدين في صالة العرض الرئيسية والصالات الأخرى، وهي مجهودات ضخمة عملت عليها اللجنة المنظمة منذ انتهاء الدورة الأولى للمعرض العام الماضي.

وهي الجهود التي نالت تقدير العارضين، خصوصًا مع ضخامة مساحة المعرض التي تصل إلى 360 متر مربع تقريبًا تم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيها والجيل الخامس، والتي لم تقتصر على أماكن العرض وإنما امتدت إلى المرافق الحيوية القريبة مثل المطار ومحطات مترو الأنفاق ومحطة القطار وهو ما نستعرضه في التقرير التالي..

تكنولوجيا 5G تغطي صالة العرض الرئيسية

قاعة العرض الرئيسية لمعرض الصين الدولي للاستيراد، بالمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شانغهاي، تمت تغطيتها بالكامل بتكنولوجيا شبكات الـ 5G، والتي أطلقتها اللجنة المنظمة في نسخة العام الماضي بشكل تجريبي، لكي تصل إلى مرحلة التغطية الكاملة في نسخة هذا العام، حيث قالت اللجنة المنظمة إن شركة تشاينا في شنغهاي قد نشرت 1553 محطة تقوية للشبكة في القاعة الضخمة و15 محطة صغيرة “Macro” في المنطقة المحيطة بها، مضيفة أنه سيتم إطلاق شبكة الـ 5G في مراكز النقل الرئيسية مثل محطة السكك الحديدية عالية السرعة في المدينة والمطار.

وتربط الشبكة كاميرات المراقبة اللاسلكية التي ترصد أماكن التكدس، وترفعها إلى غرفة العمليات لحل أي مشكلة قد تحدث، فيما تضمن بث عالي الجودة للفيديوهات التي تسجل فعاليات المعرض، من ورش عمل وندوات وحفلات توقيع اتفاقيات بين الشركات الصينية والأجنبية، فضلا عن توجيه الروبوتات المنتشرة في المكان لخدمة العارضين والزوار، ورفع قدرة شبكة المحمول ما يساعد على إنجاز العارضين والزوار مهامهم دون تعرض الاتصالات والانترنت لقطع في الاتصال وبطء في التحميل ناتج عن العدد الضخم المنتظر حضوره، ما سيجعل المعرض أكثر ذكاء وملائمة للزائرين وفقًا للجنة المنظمة. تكنولوجيا الـ 5G في مترو الأنفاق فيما تم استخدام تكنولوجيا الـ 5G في محطات مترو الأنفاق القريبة من قاعات العرض، للتحكم في تدفقات الركاب وفك أزمات التكدس بالدفع بقطارات إضافية وقت الحاجة، حيث توقعت اللجنة المنظمة تدفق 150 ألف زائر يوميًا على الأقل على محطات المترو خلال أيام المعرض الستة. وقد ضاعفت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق من عدد الموظفين في محطة “East Xujing ” على الخط الثاني للمترو، وفي غرفة التحكم بالمحطة، تم تركيب ست شاشات كبيرة، لكل منها ميزة فريدة لمساعدة الموظفين على تنظيم تدفق الركاب، وتتصل جميع الشاشات بكاميرات المراقبة في المحطة التي ترسل لقطات فيديو إلى غرفة التحكم بفارق زمني لا يتخط ثانية واحدة مع دقة عالية في الصورة. وكشف صن فانبي مدير المحطة، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء شينخوا، عن وجود “نظام لمساعدتنا في حساب عدد الركاب على أساس اللقطات”، مضيفًا أن ذلك النظام سيولد بعد ذلك خريطة حرارية على الشاشة حتى نعرف أي جزء من المحطة مزدحم وكيف يجب أن نوجه الركاب”. وتم تثبيت النظام نفسه في محطة “Zhuguang Road”، على الخط 17 وفي محطة سكة حديد Hongqiao على الخط الثاني، والخط العاشر حيث تصب المعلومات من المحطات الثلاث في غرفة التحكم في محطة “East Xujing”، وفي الأخيرة تم تثبيت الكاميرات المحمولة في المخرجين الرابع والخامس، وهما المخرجان الأقرب إلى مكان المعرض، وهي الكاميرات المتصلة بأخرى داخل المحطة ومهمتها إرسال العدد الإجمالي للزائرين في مكان المعرض إلى غرفة التحكم. وأضاف مسئول المترو، أن القطارات على الخطوط 2 و10 و17، مجهزة أيضًا بتقنيات جديدة، حيث تم تثبيت مستشعر لقياس وزن القطارات، وبناءً على البيانات الواردة منها، يمكن للنظام تقدير عدد الركاب في أي قطار، وإذا كان القطار مزدحمًا، فيمكن إرسال موظفين لمساعدة الركاب وتوجيه بعضهم للنزول واستقلال القطار القادم المقرر أن يتم الدفع به في خلال 5 دقائق على الأكثر. التحكم في ساعة الذروة

تمثل ساعة الذروة في السابعة مساءً، وقت إغلاق المعرض أبوابه، تحديًا كبيرًا أمام محطات المترو القريبة من قاعات العرض، حيث إنه من المتوقع تدفق 50 ألف شخص على الأقل في وقت واحد إلى محطات المترو فقط، وهو ما أكده مسئول المحطة الذي أضاف أن في تلك الحالة سيتم الدفع بقطارات إضافية، وأن ذلك لن يستطيعوا إنجازه بدون تكنولوجيا الـ 5G، نظرًا لضخامة حجم البيانات التي تنقلها الكاميرات داخل وخارج المحطة، موضحًا أنهم يستخدمون خادم محلي في تلك العملية بما لا يؤثر على إشارات الهاتف المحمول الخاصة بالركاب. كما قامت شركة مترو شانغهاي، بتثبيت أجهزة التوجيه بالقرب من منطقة بيع التذاكر بمحطة “East Xujing”، حيث ستقوم تلك الأجهزة بتغيير إشارة الـ 5G إلى إشارة WiFi تلقائيًا، حتى يتمكن جميع الركاب من استخدامها حتى إذا كانت هواتفهم المحمولة لا تدعم شبكة الـ 5G، وقالت الشركة إن الهدف أيضًا تمكين الركاب من تحميل تطبيق المترو الذكي والدفع من خلاله بمسح رمز التحقق على بوابات المرور “الباركود”، بدلًا من التذاكر التقليدية، وأنه من خلال تلك التكنولوجيا سيتم تحميل التطبيق في أقل من ثانية واحدة. موظفين بنظارات ثلاثية الأبعاد

بالإضافة إلى كل تلك الاستعدادات، لاحظ الركاب خلال اليومين الماضيين، وحتى انتهاء فترة المعرض، بعض الموظفين يرتدون نظارات ثلاثية الأبعاد داخل القطارات وفي المحطات وعلى مخارج ومداخل المترو، وهي طريقة أخرى لإدارة والتحكم في تدفقات الركاب، فالرؤية التي ترصدها تلك النظارات تنتقل إلى غرفة التحكم مباشرة، وفي ساعات الذروة ، سيتم نشر الموظفين بنظاراتهم في أماكن مختلفة في المحطة بحيث يمكن لغرفة التحكم تنسيق القوى البشرية بشكل أفضل لمساعدة المسافرين المباشرين. روبوتات تلعب تنس الطاولة وتبيع أيس كريم

تم تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المعرض، من خلال نشر روبوتات آلية تقوم بتوجيه الزائرين وإرشادهم إلى الأجنحة الراغبين في الذهاب إليها وأماكن دورات المياه والمطاعم والمقاهي داخل المعرض، فضلا عن إمكانية تلك الروبوتات عن بيع الآيس كريم للزوار ولعب تنس الطاولة والدردشة معهم، وفقًا لما قالته اللجنة المنظمة، التي أكدت أن تلك الربوتات مزودة بتقنيات الاستشعار عن بعد، حيث يقدر وضع كرة تنس الطاولة في الهواء بسرعة عالية والتنبؤ بحركتها والتقاطها بدقة متناسبة مع السرعة وردها مرة أخرى إلى اللاعب المنافس. الروبوتRoboy ، سيكون موجودًا في المعرض، وهو مطور بشري ثلاثي الأبعاد، وتقدمه شركة رقائق ألمانية حيث يتعرف على الصوت ويتفعل معه وبإمكانه عناق الزوار وركوب الدراجة وبيع الأيس كريم، وقالت الشركة إنه سيتمكن من تشخيص الأمراض بحلول العام المقبل وإصدار النصائح المناسبة لكل حالة. فيما تقتصر مهمة الروبوتGreetBot ، على تحية وتوجيه الزوار، وقد تم الاستعانة به خلال المنتديات التي احتضنتها الصين وآخرها منتدى التكنولوجيا والصناعة لعام 2019 الذكي للتعاون الدولي، ويعمل الروبوت GreetBot حاليًا في 20 قطاعًا صناعيًا مثل المكتبات والمتاحف والمعارض، وقدم خدمات إلى 30 مليون شخص منذ إطلاقه، كما يقدم مليون خدمة صوتية تفاعلية كل يوم. تطبيق “CIIE”.. دليل ذكى للمعرض

اللجنة المنظمة أطلقت أيضًا تطبيقَ ” CIIE” على الأجهزة الذكية بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي او إس”، والذي يمكّن الضيوف المشاركين من معرفة جميع ما يخص هذا الحدث الكبير، كما يعد دليلا خاصا يسهّل على الزوار تفقد أجنحة المعرض. وبحسب تقرير نشره موقع شبكة الصين الإخباري، فقد تم طرح تطبيق معرض الصين الدولي للاستيراد، على منصة التطبيقات في 16 سبتمبر 2019، مجانا ويدعم اللغتين الصينية والإنجليزية، وهو تطبيق موجّه لمشاركي وضيوف وزوار المعرض، حيث يوفّر العديد من الأخبار والتفاصيل التي تبقي متابعيها على اطلاع بأهم الأحداث التي ترافق المعرض، كما يقدّم مجموعة متنوعة من الخدمات أهمها الترجمة الفورية بين اللغتين الإنجليزية والصينية ما يضمن تسهيل التواصل بين الضيوف الأجانب والعملاء الصينيين. ويشكّل التطبيق منصة متكاملة تمكّن الشركات من تعريف الجمهور بمنتجاتها والخدمات التي تقدّمها، كما يدعم تعريف الزوار بخريطة تتيح الاطلاع على مخطط المعرض العام وأماكن الصالات وأقسامها وأسماء الشركات المشاركة فيها، إضافة إلى توفير قنوات الاتصال اللازمة للتواصل أو البحث عنها بكل سهولة. ويرى مراقبون أن التطبيق سيعمل كدليل مكاني وتعريفي بالمعرض خلال دورته الثانية، حيث يقدّم مخططا تفصيليا كاملا لأجنحة المعرض وأسماء الشركات المشاركة وكذلك التعريف بالفعاليات والندوات التي تعقد على هامش الحدث. مضيفون أن هذه الخطوة تساعد في تسهيل التواصل مع الشركات العارضة من جميع دول العالم، والتعريف بمنتجاتها ما قد يساعد في فتح أسواق جديدة. ترجمة ذكية في المطار

من جانب آخر، تقدم مراكز خدمة العملاء في مطار شنغهاي بودونج الدولي، خدمات بـ 62 لغة للمسافرين القاصدين المعرض، وقال شي تشى يينج، رئيس فريق الخدمة بالمطار، إنه قد تم تزويد الموظفين بآلات ترجمة ذكية يمكنها تقديم ترجمة فورية، مضيفًا أنه تم تثبيت شاشة محادثة فيديو عن بعد في كل مكتب خدمة، وكذلك على الهاتف المحمول لكل موظف، كما يمكن لمتخصصي لغة الإشارة تقديم ترجمة للمسافرين الصم والبكم، ويمكن للموظفين والمتطوعين الآخرين في محطات الخدمة في المطار التحدث باللغة الإنجليزية والصينية، بينما يمكن لفريق متخصص آخر التحدث باليابانية والكورية والإسبانية. كما قامت سلطة المطار أيضًا بتركيب عدد من الشاشات والمرافق والروبوتات عالية التقنية في مباني المطار لتقديم الخدمات، وتتمكن تلك الروبوتات من إنشاء محادثات فيديو مع موظفي الخدمة في المطار لتقديم خدمات مصممة على مدار الساعة، بالإضافة إلى شاشات ذكية تعمل باللمس وتوجه المسافرين إلى دورات المياه وبوابات الخروج والمصاعد، فضلا عن شاشات أخرى لإدارة المطار تجمع أحدث معلومات الرحلة ويمكن للركاب من خلالها إبداء آرائهم في الرحلة وشحن الهواتف المحمولة.

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