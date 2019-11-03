خامنئي يكرر رفضه التفاوض مع واشنطن

طهران-العنوان

جدد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الأحد تأكيد رفضه أي مفاوضات مع واشنطن، وذلك في كلمة ألقاها في الذكرى الأربعين لأزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران، التي تحييها إيران الإثنين.

وأعلن خامنئي أنّ “المعارضة الثابتة للمفاوضات مع الولايات المتحدة هي إحدى الأدوات المهمة التي تمتلكها إيران لمنعهم من إيجاد موطئ قدم في بلدنا العزيز”.

وتابع أنّ “منع التفاوض منطق سليم، يظهر عظمة الجمهورية الاسلامية للعالم ويكشف عظمة (الولايات المتحدة) المزيفة”.

وقال خامنئي إنّ “الذين يرون في المفاوضات مع الولايات المتحدة الحل لكل المشاكل هم على خطأ بلا شك”، مشددا على أن “التفاوض مع أميركا لن يؤدي إلى شيء”.

وأشار إلى أنّه “لو قبلنا بالمفاوضات، لطرح الأميركيون موضوع الصواريخ ولقالوا، على سبيل المثال، إن الصواريخ الإيرانية يجب أن يبلغ مداها 150 كلم كحد أقصى”. وأضاف “لو قبل المسؤولون الايرانيون ذلك، لكان تدميراً لبلدنا، وإذا لم يوافقوا فإننا سوف لن نحصل على أي شيء”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ورأى مرشد الجمهورية الإيرانية أنّ “البعض يحرف حقائق التاريخ ويعتبر ان الخلاف” مع الولايات يعود إلى أزمة الرهائن عام 1979، ولكنه لفت إلى أنّ “الخلاف بين الشعب الإيراني والحكومة الأميركية يمتد الى مؤامرة 19 أغسطس 1953″، في إشارة إلى “الانقلاب على حكومة محمد مصدق”، بحسب المصدر نفسه.

المصدر-وكالات

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