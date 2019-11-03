لبنانيون يتوافدون على القصر الرئاسي في مسيرة دعم للرئيس عون

بيروت-العنوان

خرجت مسيرة ضخمة دعما للرئيس اللبناني ميشال عون عند القصر الرئاسي اليوم الأحد، فيما تُنظم احتجاجات أوسع نطاقا أطاحت بالحكومة وتطالب بالإطاحة بالنخبة كلها.

واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الثلاثاء في أعقاب احتجاجات عارمة لم يسبق لها مثيل مما زاد من حدة أزمة سياسية وعقد الجهود الرامية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها.

وامتد صف طويل من السيارات على طريق سريع رئيسي يوم الأحد وسارت حشود إلى قصر بعبدا فيما رفع البعض صورة عون ولوحوا بالأعلام البرتقالية للتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني.

ولم يتوفر حتى الآن تقدير لحجم المسيرة لكن عدة آلاف من اللبنانيين انتشروا على طريق يؤدي إلى القصر. وهذه أكبر تظاهرة مضادة لموجة الاحتجاجات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر وتتضمن مطالبها الإطاحة بعون.

وفي كلمة أمام الحشود نقلها التلفزيون، قال عون الذي يتعين عليه الآن إجراء مشاورات مع أعضاء البرلمان لتكليف شخص جديد برئاسة الحكومة إن خطة من ثلاث نقاط وُضعت فيما يتعلق بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد وبناء دولة مدنية.

وأضاف أن النقاط “الثلاث ليس من السهل تحقيقها. ولتحقيقها نريد ساحة تتألف منكم ومن المتظاهرين كي تدافعوا عن حقوقكم”. ووصف عون الفساد بأنه “متجذر” في الدولة.

وألقى جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، وهو صهر عون ويتعرض للسخرية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كلمة أمام الحشود مرتديا قميصا عليه وجه عون وتعهد باستئصال الفساد ومحاسبة كل من استولى على المال العام.

وأضاف “انتبهوا لأن أمامنا أياما صعبة وطويلة. كنا نسابق الزمن لكي نمنع الانهيار، ولكن الفساد والهدر والدين العام سبقونا”.

وعادت الحياة في لبنان إلى طبيعتها بعض الشيء الأسبوع الماضي حيث أعيد فتح بعض الطرق وفتحت البنوك أبوابها أمام الجمهور يوم الجمعة بعد إغلاقها لمدة أسبوعين وإن كانت لا تزال هناك أنباء عن قيود على سحب العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج.

وتواصل حكومة الحريري تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والداعمة لعون إن استقالة الحريري ستضيع وقتا ثمينا لازما لتنفيذ إجراءات مطلوبة لتقليص الإنفاق الحكومي وإقناع المانحين الأجانب بتقديم مساعدات تعهدوا بها بقيمة تقارب 11 مليار دولار.

المصدر-وكالات

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