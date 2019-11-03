خيارات استثمارية جديدة أمام الشباب

إيوان ليبيا – وكالات :

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، على ضرورة تفعيل دور صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل وإبراز نشاطه من أجل دعم شريحة الشباب، داعيًا إدارة الصندوق إلى «طرح خيارات استثمارية أمام الشباب»، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع معيتيق، صباح اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية الدكتور أبوالقاسم السويدي، الذي خُصِّص لبحث سبل دعم شريحة الشباب.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع تركز حول دور الصندوق في دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية من خلال استقطاب الخريجين وبرامج التدريب والتأهيل وتسهيل إدماج هذه الطبقة في سوق العمل للإسهام في حركة الاقتصاد الوطني.

وأكد معيتيق «دعمه الكامل للصندوق، كما شدد على ضرورة تفعيل دوره وإبراز نشاطه من خلال تقديم خطط مركزة تتضمن برامج تدريب ودمج سريعة للستة أشهر المقبل، وطرح عدد من الخيارات الاستثمارية أمام الشباب».

من جهته استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية الدكتور أبوالقاسم السويدي، خلال الاجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، الأفكار التي يطمح لتطبيقها في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وفق إدارة التواصل والإعلام.

يشار إلى أن من ضمن اختصاصات صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل تدريب وتأهيل وتوجيه الخريجين والباحثين عن العمل والاستثمار من خلال منظومة مركزة تتوفر بها احتياجات سوق العمل الليبي.

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