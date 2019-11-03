تقدم انجاز خط مياه النهر الصناعي إلى بلدية قمينس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للموارد المائية، أنها أنجزت 75% من مشروع خط ناقل المياه من أنبوب النهر الصناعي إلى منطقة شط البدين ببلدية قمينس، بطول 7500 متر. وتقع منطقة قمينس على بعد نحو 40 كلم جنوب غرب مدينة بنغازي، وتتبعها إداريًّا.

وأوضحت المؤسسة، إتمام الحفر وتركيب غرف صمامات الهواء والمحابس وإجراء الاختبارات اللازمة، لافتة إلى أنه يجري «الإنتهاء من بقية الأعمال»، وفق بيان نشرته اليوم الأحد، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تنفيذ أعمال صيانة خطوط الكهرباء في قمينس والقوارشة، ضمن خطة تطوير الشبكة لمواجهة أحمال الشتاء المقبل، التي تنفذها شركة المشروعات الكهربائية، وبإشراف إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق.

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