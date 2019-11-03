رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة يبلغ 86 قتيلا

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم الأحد، إن عدد قتلى احتجاجات الشهر الماضي ارتفع إلى 86 قتيلا، وحث المواطنين على مقاومة القوى التي تهدد وقف تقدم البلاد.

وقال آبي في مؤتمر صحفي مع مؤسسات صحفية محلية نشرته محطة فانا الإذاعية التابعة للحكومة “يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء كلما تحركنا خطوة إلى الأمام”.

وخرج أنصار الناشط جوهر محمد إلى الشوارع يومي 23 و24 أكتوبر للاحتجاج بعد أن قال إن الشرطة طوقت منزله في العاصمة أديس أبابا وحاولت سحب حراسه.

وذكر رئيس الوزراء أن معظم القتلى من العرقين الأمهري وأورومو مضيفا أنهم من المسلمين والمسيحيين.



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