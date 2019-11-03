مواجهة تهديدات إيران لأمن الملاحة وحروب الجيل الرابع.. أهم توصيات مؤتمر البحرين الدولي للدفاع | صور

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع “PIDEC 2019″، التي أقيمت تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ولاقى المعرض نجاحًا كبيرا في دورته الثانية كونه الأشمل والأبرز في مجال الدفاع، على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث استعراض أحدث أنظمة الدفاع والتكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع البري والجوي والبحري وعرض أحدث التطورات في المعدات، والآلات وأنظمة المعلومات والمراقبة في المجال العسكري.

وتزامنا مع المعرض عقد مؤتمر التكنولوجيا العسكرية “MEMTEC”، عبر جلسات عدة، مستقبل التكنولوجيا العسكرية والصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحث المؤتمر إستراتيجيات الدفاع السيبراني وتأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الجيوش النظامية، فضلا عن موضوع استخدام التكنولوجيا لتطوير نماذج محاكاة للحرب، وتأثيرها على النزاعات الإقليمية.

وشكل كل من المعرض والمؤتمر شراكة بين التكنولوجيات العسكرية والفكر الإستراتيجي لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة الدولية ورعاية طهران للإرهاب وإمداد الجماعات الإرهابية -مثل المليشيات الحوثية- بتكنولوجيا عسكرية متطورة.

وحذر المشاركون في المعرض والمؤتمر من وقوع التكنولوجيا في أيدي الجماعات الإرهابية والدول المارقة الممولة لها والعمل على حماية أمن الطاقة والممرات البحرية الدولية وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف. وفي رده على سؤال حول دور “بايدك 2019” في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة، أكد الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط أن مخرجات المعرض والمؤتمر ستساهم في تعزيز عوامل أمن واستقرار المنطقة. وأوضح أن المعرض يأتي في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني من تهديدات التطرف والإرهاب، حيث يسعى “بايدك 2019” إلى تحقيق أهداف عدة في هذا السياق تتركز في إحلال السلام وتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمركز البحرين في مجال التقنية الرقمية والتكنولوجيا العسكرية بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أشار إلى أن المعرض جاء بعد أيام من استضافة البحرين اجتماع مجموعة العمل الوزارية حول أمن الملاحة البحرية والجوية التابعة لعملية وارسو بمشاركة أكثر من 60 دولة، في إطار جهود حماية الملاحة العالمية من تهديدات إيران، الأمر الذي يعكس إصرارا دوليا متواصلا لمواجهة ممارسات إيران العدوانية. ويكتسب المعرض أهميته في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وتهديدات أمنية، الأمر الذي يجعله منصة دولية تسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، عبر نقل الخبرات وتوطين أحدث التقنيات الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة ومكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة الممرات البحرية وأمن إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي. وقالت أمل المرباطي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة فعاليات للتنظيم السيدة: “نحن سعداء للغاية بنجاح النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (PIDEC 2019)، الذي حقق بالتأكيد انتشارًا أوسع من النسخة الأولى، وسيستمر نجاح هذا الحدث في بلوغ مستويات أعلى، فقد قمنا في الوقت الحالي بحجز 65 من العارضين الحاليين للمشاركة في بايدك 2021 ونتوقع مشاركة المزيد من الشركات العارضة في النسخة المقبلة، كما نود أن نشكر الإسناد والدعم الكامل والشامل من قوة دفاع البحرين في إطار دورها الوطني المشهود في تعزيز الأمن والاستقرار ممثلة في عدد من الأسلحة والوحدات والمديريات ومن ضمنها الحرس الملكي وسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني بالإضافة إلى الحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة شئون الإعلام ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) لكونها شريك المعرفة لمؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية (MEMTEC) وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومركز الاتصال الوطني والعديد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى لدعمهم الكبير في جعل هذا الحدث استثنائيًا”. وفي هذه النسخة 2019 جاءت النتائج بحضور 11 ألف زائر، أي بزيادة 19 في المائة على عام 2017، من 53 دولة، وحضور أكثر من 800 زائر للأنشطة التي أقيمت خارج موقع المعرض، كما كان هناك أكثر من 1000 مشارك في مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط على مدار يومين ضمن جلسات المؤتمر، إضافة إلى مشاركة 171 شركة عارضة من 33 دولة. وقد حُجزت أجنحة الدول المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وباكستان والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والهند وكوريا. أما بالنسبة لوفود كبار الشخصيات، فقد شارك 63 وفدًا دوليًا رسميًا من 25 دولة حضروا 805 اجتماعات لوفود كبار الشخصيات. كما ارتفع عدد المشاركين من وسائل الإعلام إلى 32 في المائة من عام 2017 حيث جمع الحدث 154 مشاركًا من وسائل الإعلام المسجلة، كما وكان هناك 57 شريكًا رسميًا من وسائل إعلام الدفاع والأمن وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة على عام 2017. وتواصل مملكة البحرين التي تتمتع بموقع إستراتيجي جغرافي مهم، أداء دورها في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وستكون أهداف الأمن والاستقرار الإقليمي والعسكري بالإضافة للتكنولوجيا، دائمًا هي الغاية من الحدث وصلب تركيزه، وقد سلط الحدث الذي استمر ثلاثة أيام الضوء على قضايا الأمن والسلامة البرية والجوية والبحرية.

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