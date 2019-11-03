ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين في مكان ما في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، فى تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض إن اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري مع الصين سيتم توقيعه في مكان ما بالولايات المتحدة بمجرد إتمامه.

وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأن ترامب كان قد اقترح في وقت سابق أن تستضيف ولاية “أيوا” أكبر ولاية أمريكية في إنتاج الحبوب والخنازير كمكان طبيعي لإتمام الاتفاق.

وقال وزير التجارة ويلبر روس، اليوم الأحد، في بانكوك إن ألاسكا وهاواي وأيضا أماكن أخرى في الصين تعد أماكن محتملة للقاء الرئيسين الأمريكي ترامب والصيني شي جين بينج للتوقيع على الاتفاق.

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