ديلي آلي بعد إصابة جوميش: سون مُحطم ولا يتوقف عن البكاء

إيفرتون تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام توتنام بهدف لكل فريق في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي. لقاء شهد لقطة صادمة بإصابة جوميش بكسر في القدم. ()

وقال ديلي آلي: “لم أقدر على النظر كثيرا لرؤية ما حدث لـ جوميش”.

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة “كل ما يمكنني فعله عة تمني السلامة والعودة سريعا لـ جوميش”.

وتابع “سون مُحطم تماما ومستمر في البكاء”.

وأردف “سون لم يقصد تماما إصابة جوميش. هو من ألطف الأشخاص في العالم. شخص تتمنى دائما مقابلته ولا يوجد أي شخص مثله”.

وأكمل حديثه قائلا: “سون لا يقدر على رفع رأسه في غرف خلع الملابس. هو مُحطم تماما ومستمر في البكاء منذ لقطة الإصابة”.

video:1

أندري جوميش لاعب إيفرتون تعرض لإصابة كسر مروعة ليتسبب في بكاء كل من في الملعب.

الكوري الجنوبي سون هيونج مين تدخل على جوميش من الخلف، قبل أن يتدخل سيرج أورييه على جوميش من الأمام.

تدخلان مع التواء الكاحل في أرضية الملعب = كسر في قدم جوميش.

مشهد مُروع تسبب في صدمة لـ سون وكل لاعبي توتنام، مع محاولات لاعبي إيفرتون لتهدئة جوميش.

صدمة جوميش وبكاء سون وحزن كل من في الملعب، غطى تماما على أحداث المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

التعادل أوصل إيفرتون للنقطة الـ 11 في المركز الـ 17، بينما حصد توتنام نقطته الـ 13 في المركز الـ 11.

video:2

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا