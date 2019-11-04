إيفرتون يعلن تشخيص إصابة جوميش

وأعلن إيفرتون في بيانه عن خضوع جوميش لجراحة يوم الاثنين، بعدما خضع لفحوصات طبية في المستشفى أثبتت إصابته بكسر وخلع في الكاحل الأيمن.

ولم يعلن إيفرتون مدة غياب لاعب الوسط البرتغالي.

وأشار النادي إلى أنه سيقدم تفاصيل جديدة بشأن حالة جوميش خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن جوميش شارك مع إيفرتون في 9 مباريات خلال الموسم الجاري بعد انضمامه من صفوف برشلونة بشكل نهائي.

كان أندري جوميش لاعب إيفرتون تعرض لإصابة كسر مروعة ليتسبب في بكاء كل من في الملعب.

الكوري الجنوبي سون هيونج مين تدخل على جوميش من الخلف، قبل أن يتدخل سيرج أورييه على جوميش من الأمام.

تدخلان مع التواء الكاحل في أرضية الملعب = كسر في قدم جوميش.

مشهد مُروع تسبب في صدمة لـ سون وكل لاعبي توتنام، مع محاولات لاعبي إيفرتون لتهدئة جوميش.

video:1

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا