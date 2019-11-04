بيان القيادة العامة حول الضربات الجوية

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً مساء أمس الأحد حول سلسلة الضربات الجوية التي استهدفت مواقع في قاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة .

وقد استهدفت مواقع في قاعدة معيتيقة بأربعة ضربات جوية وطالت الكلية الجوية مصراتة ثلاثة أخرى تصاعد بعدها الدخان من الجزء الشرقي والشرقي الأوسط من القاعدة .

وفي مايلي نص البيان :

بيان صحفي بشأن العمليات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية استهداف دشم للمليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ودشم بمطار الكلية الجوية مصراتة

1. من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة ،حيث أكدت مصادر الاستخبارات التابعة لنا بتحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرةUAV ومضادات طائرات هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها .

2. تم تنفيذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة والتعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.

3. حققت هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح ،وبفضل قدرات سلاح الجو الليبي أصبحت السيادة الجوية كاملة لها نتيجة رفع قدراتها في الاستطلاع والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

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