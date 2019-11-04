لاعب إيفرتون: لوددت خسارتنا 5-صفر ولم تحدث هذه الإصابة لجوميش

انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ستبقى ذكرى سيئة لما شهدته من إصابة مفزعة لا تحدث كل يوم في عالم كرة القدم.

وعبر شينك توسون مهاجم إيفرتون ومسجل هدف فريقه في المباراة عن حزنه الشديد لإصابة زميله البرتغالي قائلا عبر إنستجرام:”تفوز، تتعادل، تخسر، لكن كل ذلك لا يهم حين يحدث شيء مثل هذا. لوددت أني لم أسجل، لوددت أننا خسرنا 5-صفر ولم يحدث ذلك. أعلم أخي أنك ستعود أقوى وسنكون معك باستمرار”.

وكشف توسون عن اللحظات العصيبة خلال حوار مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية “الكل حزين جدا. بعض اللاعبين بكوا. أندري كان مصدوما. عيناه كانتا جاحظتين. كان يبكي ويصرخ. حاولت الإمساك به والتحدث معه. حاولت تهدئته. لم نشعر بما شعر به، فهو الذي تعرض للإصابة”.

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وقال إيفرتون في بيان إن جوميش سيخضع يوم الإثنين لعملية جراحية على أن يعلن النادي لاحقا عن المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن المباريات.

وشارك جوميش (26 عاما) في 9 مباريات مع فريق توفيز بالموسم الحالي.

ولعب جوميش لأندية بنفيكا وفالنسيا وبرشلونة وكان بطلا ليورو 2016 مع البرتغال.

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