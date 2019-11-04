ماركا: أجيري يتولى تدريب فريق إسباني خلال ساعات

صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت في كلمات واثقة، أن أجيري سيتولى تدريب نادي ليجانيس الإسباني خلال ساعات.

وشددت الصحيفة أن التوقيع والإعلان الرسمي سيتم اليوم الإثنين، على أن يقود مرانه الأول مع الفريق مباشرةً.

كما أفادت أنه سيوقّع على عقد حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لعام إضافي حال نجاحه في إنقاذ الفريق من الهبوط.

ليجانيس يحتل المركز 20 –الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط من فوز واحد في 12 مباراة، وقد أقال مدربه ماوريسيو بيليجرينو بعد الجولة التاسعة بالفعل.

وفي المباريات الثلاث التالية أشرف لويس سيمبرانوس مدرب الفريق الرديف على تدريب ليجانيس مؤقتا، وقاده للفوز على مايوركا، ثم الخسارة أمام ريال مدريد، وإيبار على التوالي.

من جانبه، لم يتول أجيري تدريب أي نادٍ أو منتخب منذ إقالته من تدريب منتخب مصر عقب الخروج المفاجئ من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

ويمتلك المكسيكي أجيري عدة تجارب سابقة في الملاعب الإسبانية، بدأها كلاعب في فريق أوساسونا.

لاحقا وبعد امتهانه التدريب، تولى أجيري تدريب أندية أوساسونا، وأتليتكو مدريد، وسرقسطة، وإسبانيول.

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