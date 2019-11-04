انشاء لجنة لتعديل اتفاق الهجرة بين ايطاليا و ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

صرح مؤسس حزب بوسيبيلي “ممكن”جوزيبي تشيفاتي بأن مطالبة إيطاليا بتشكيل لجنة لتعديل اتفاق الهجرة مع ليبيا يعد استجابة متأخرة وغير كافية أمام تعبئة الآلاف من الأشخاص الذين طالبوا بوقف اتفاقيات الهجرة مع طرابلس.

تشيفاتي وفي بيان نقلتها وكالة نوفا الإيطالية قال: “مستمرون في المطالبة حتى يتم إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث يسلب من الأشخاص حريتهم ويتم تعذيبهم واغتصابهم”.

وشدد تشيفاتي على أن التعبئة لن تتوقف حتى تتوقف إيطاليا عن التعامل مع تجار البشر،مضيفا: “إنه عار لا يمكن أن نقبله وليس هناك لجنة في هذه الحالة”.

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