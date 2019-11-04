باشاغا يحذر من صفحات وهمية تحمل اسمه

إيوان ليبيا – وكالات :

حذرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المكتب الإعلامي للوزارة، “إن وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” لا يملك أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل اسمه، الأمر الذي يستوجب التنويه والتنبيه عنه، وبأن اي صفحة تحمل اسم الوزير لا صلة له بها ولا بمضمونها، وبأن كل ما ينشر بخصوص وزارة الداخلية يتم عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة، أو عن طريق صفحة المكتب الإعلامي لوزير الداخلية – ليبيا”، منوهة جميع المتابعين لصفحات التواصل عدم الانجرار والعبث وارتكاب السلوكيات الرقمية التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المساءلة والقانون.

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