دعم ايطالي لهذه المستشفيات

إيوان ليبيا – وكالات :

سلمت السفارة الإيطالية في ليبيا شحنة من الأدوية والمعدات الطبية إلى المستشفيات في غات وغريان ومرزوق وأوباري.

وقالت السفارة إن توصيل الأدوية والمعدات الطبية يأتي لدعم الاحتياجات الإنسانية للسكان في ليبيا من خلال البرنامج الثنائي الإيطالي بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

وتم استلام الشحنة الأخيرة بعد أسابيع من استلام وزارة الحكم المحلي سيارات الإسعاف المجهزة التي قدمتها الحكومة الإيطالية في إطار برنامج الاتفاقية الثنائي بين ليبيا وإيطاليا لمساعدة البلديات الأكثر تضررا من الهجرة غير القانونية.

وقد خلّفت سنوات الصراع الطويلة في ليبيا نظام رعاية صحية يكافح للاستمرار بعد أن أثقلته الأعباء التي تسببت بإغلاق العديد من المرافق الصحية، وحدّ هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي من إمكانية تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الذين يواجهون التحديات الناجمة عن صراع الأعوام الـ8، فهم يعانون من افتقارهم لأبسط الخدمات الصحية التي تدهور حالها اليومي بشكل كبير نتيجة لهذا الصراع.

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