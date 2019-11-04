الصفدي: إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين الأردنيين الإثنين قبل نهاية الأسبوع

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل تعهدت اليوم الإثنين بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني بإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لضمان إطلاق سراح المواطنين الإثنين “مهما كلّف الأمر”.

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي ومرعي إلى المملكة.

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