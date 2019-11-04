نقل سفير البحرين بالقاهرة إلى الديوان العام في وزارة الخارجية البحرينية

أصدر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، قرار رقم (23) لسنة 2019 بنقل راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة سفير البحرين بالقاهرة إلى الديوان العام في وزارة الخارجية البحرينية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على نقل آل خليفة – رئيس البعثة الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية – إلى الديوان العام في وزارة الخارجية.

يذكر أن سفير البحرين بالقاهرة قد عينه الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى 20 يناير 2011 سفيرا في الديوان العام بوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية مصر العربية بلقب سفير فوق العادة مفوض.. ويستمر عمل السفير فى القاهرة لمدة 3 أسابيع مقبلة.. فيما لم يعلن بعد اسم السفير الجديد.

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