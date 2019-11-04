الوزراء في الأردن يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل حكومي

قدم الوزراء في الأردن، اليوم الإثنين، استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا لتعديل سيكون الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 يونيو 2018، كما أفاد مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الرزاز “طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة”.

ونقلت عن الرزاز قوله إن “التعديل يأتي استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة”.

وكان الرزاز أجرى في التاسع من مايو الماضي، تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت ب 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر العام الماضي.

وكان التعديل الأول في 11 أكتوبر من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

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