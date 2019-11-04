واشنطن تفرض عقوبات على مساعدين للمرشد الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الإمريكية، اليوم الإثنين، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاحتجاز العاملين في السفارة الأمريكية في طهران رهائن عام 1979، فرض عقوبات على 9 من مساعدي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يحتلون مناصب أساسية في البلاد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في بيان “هذا الإجراء يحدّ أكثر فأكثر من قدرة المرشد الأعلى على تنفيذ سياسة الإرهاب والقمع التي ينتهجها” معتبرا أن الأشخاص المستهدفين “على علاقة بعدد كبير من الأعمال السيئة التي يقوم بها النظام”.

وفرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات في يونيو على خامنئي. لكن هذه المرة تفرض عقوبات على مسئولين عينهم بنفسه كتدابير عقابية تسمح بتجميد أرصدة الأفراد المستهدفين من الولايات المتحدة ومنعهم من القيام بصفقات مع أمريكيين.

وعقوبات الإثنين تطال رئيس النظام القضائي إبراهيم رئيسي ومجتبى خامنئي النجل الثاني للمرشد. وبحسب الخزانة عهد المرشد لابنه بمسئوليات عديدة.

كما أدرج على القائمة السوداء محمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب خامنئي ووحيد هاغانيان المستشار الإداري للمرشد الأعلى مع مستشارين آخرين. وتضاف هذه العقوبات إلى لائحة طويلة من التدابير التي اتخذتها واشنطن لقطع الطريق على نظام طهران منذ أن انسحب الرئيس ترامب في مايو 2018 من الاتفاق الدولي المفترض أن يمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة القنبلة الذرية. واعتبر ترامب أن الاتفاق غير كاف لكنه قال إنه مستعد للتفاوض بشأن “اتفاق أفضل” وهذا ما ترفضه إيران في ظل العقوبات. وبمناسبة الذكرى الأربعين لعملية احتجاز رهائن في السفارة الأمريكية في طهران دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية إلى “الإفراج فورا عن كل الأمريكيين المفقودين والمعتقلين بشكل تعسفي” خصوصا الموظف السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) روبرت ليفنسون والباحث الصيني-الأمريكي شيو وانغ ورجل الأعمال الإيراني-الأمريكي سياماك نمازي. وأعلنت الخارجية الأمريكية الإثنين عن مكافأة قد تصل إلى 20 مليون دولار لأي معلومات تسمح بتحديد كان ليفنسون “الذي احتجز رهينة في إيران” لإعادته إلى إمريكا.

وفقد ليفنسون في إيران في مارس 2007 حتى وإن أكدت إيران أن لا معلومات لديها عن مصيره تعتبر واشنطن أنه “أقدم رهينة في تاريخ أمريكا”. ورغم هذه التدابير أكد البيت الأبيض في بيان أنه “يريد السلام”. ودعا إيران إلى “اختيار السلام بدلا من عمليات احتجاز رهائن والاغتيالات وأعمال التخريب والقرصنة البحرية والهجمات على أسواق النفط العالمية”.

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