بوتين يصدر مرسوما بإقالة 11 جنرالا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإقالة 11 جنرالا من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشئون الداخلية.

ووفقا للمرسوم فقد تم إقالة 6 جنرالات من وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الإثنين، فإنه من ضمن الجنرالات النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشئون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

بالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقا للمرسوم ذاته عين الرئيس الروسي عددا الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق ووزارة الشئون الداخلية.

كان الرئيس بوتين، قد أصدر في العام الماضي مرسوما رئاسيا يقضى بإقالة خمسة عشر جنرالا من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية.

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