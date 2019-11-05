مواعيد مباريات الثلاثاء 5-11-2019 والقنوات الناقلة.. عودة إثارة أوروبا

وبداية المباريات بمواجهة برشلونة الذي يستضيف فريق سلافيا براج الساعة الثامنة إلا 5 دقائق مساء ومنقولة على بي أن سبورتس 1.

المواجهة الأبرز ضمن نفس المجموعة بين بوروسيا دورتموند الألماني الذي يستضيف إنتر ميلان الإيطالي في ملعب سيجنال إيدونا بارك ومنقولة أيضا على بي أن سبورتس 1.

ويلعب محمد صلاح مع ليفربول أمام جينك البلجيكي وتنقل بي إن سبورتس 2 مواجهة الريدز

وعلى بي إن سبورتس 5 لقاء يجمع بين تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي.

ومحليا، تتواصل مباريات الجولة الثالثة في دوري الدرجة الثانية بمواجهات مجموعة بحري.

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