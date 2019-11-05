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برلمان طرابلس يدعو لتسمية وزير للدفاع

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • هو مين المجنون الذى يقبل منصب وهمى من من نصابين ومختلين عقليا مكانهم قريبا قرقارش بعد الزفة لكى يقوم اهالى طرابلس بالواجب معهم باعز مالديهم من شباشب مش خسارة فيهم

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  • افضل من يصلح وزيرا لدفاع المليشيات المارشال الاعور الصادق الغريانى فكل خططه الغبية تنفذعا المليشيات حرفيا ويدفع بهم للانتحار لانه حمار مثل نعاب طرابلس المزوى قرارته فى النهاية ترسل للسراج ليمسح بها مؤخرته لتكون جاهزة عند دخول السجن مع دبرز الزياط

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