رسميا – الملك جوتي مدربا لـ ألميريا

وكان ألميريا قد أعلن عن إقالة مدربه البرتغالي الأنجولي بيدرو إيمانويل مساء الإثنين.

قبل أن ينشر النادي تغريدة غامضة عبر تويتر أبرز فيها الرقم 14، لتتزايد التكهنات بتعيين جوتي، حتى بات تم الإعلان الرسمي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

“الآن لدينا الجالاكتيكو الخاص بنا، من السافانا يحضر ملكنا الجديد جوتي”.

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا قد نشر صورة تجمعه بـ جوتي يوم الأحد الماضي في القاهرة وعلّق عليها قائلا: “مفاجأة”.

وفشل إيمانويل في الفوز سوى مرة واحدة في آخر 8 مباريات بدوري القسم الثاني الإسباني، ليقال عقب التعادل 0-0 على أرض ريال أوفيدو في الجولة الماضية.

من جانبه، بدأ جوتي مسيرته التدريبية في المراحل العمرية الصغرى بـ ريال مدريد، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في بشكتاش بالموسم الماضي.

ليكون ألميريا أول نادٍ احترافي يتولى جوتي تدريبه في عمر الثالثة والأربعين.

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