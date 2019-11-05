مؤتمر #ليلة_الأبطال – زيدان: أريد بيل حتى نهاية الموسم.. وريال مدريد حلم مبابي

ريال مدريد يستقبل جالاتا سراي التركي مساء الأربعاء في سانتياجو برنابيو بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، وبيل كان الموضوع الذي شغل أغلب أسئلة الصحفيين.

بيل ظهر في قائمة ويلز للتوقف الدولي المقبل رغم عدم جاهزيته للمشاركة مع ريال مدريد حتى اللحظة.

وزيدان علّق على ذلك: “بيل لم يلعب معنا المباريات الماضية لأننا لا نضم لاعبين غير جاهزين، هو ليس جاهزا للتدرب بشكل طبيعي”.

وأضاف: “ويلز لديها الحق في ضمه لقائمتها، إنه توقف دولي، ولكننا لا نفهم استدعائه، فهو يعني من إصابة دون شك، سننتظر تطور وضعه في نهاية الأسبوع، من المؤسف أنه ليس متاحا معنا”.

جيمس رودريجيز سيتخلف عن منتخب بلاده كولومبيا، فهل تمنى زيدان الأمر نفسه مع بيل؟

الفرنسي يجيب: “بيل دخل قائمة ويلز بالفعل، سنرى ما سيحدث، أتمنى أن يكون بيل متاحا للعب معنا ولكن هذا ليس الواقع، سنرى ما سيحدث بنهاية الأسبوع”.

وعن :”بيل ليس جاهزا الآن، ولا أعرف بشأن الحوار الذي جمعه بمدربه، الأمر الوحيد الذي يعنيني أن يتعافى بيل، إنه مستاء لعدم جاهزيته، ونحن لسنا سعداء بدورنا، فأنا أريد أن يكون كل اللاعبين جاهزين ومتاحين، وهذا ليس الوضع حتى الآن مع بيل”.

وأضاف زيدان: “سلوك بيل لا يزعجني، أعتقد أن أكثر من يعاني هو اللاعب نفسه، إنه يريد أن يتواجد معنا”.

وشدد: “يقولون إنني لا أحب بيل، هذا كلام فارغ، الجميع يمكنه التحدث، لكن لا أحد قادر على استخراج كلام زائف من فمي”.

وأضاف: “أريد أن يستمر بيل معنا حتى نهاية الموسم، أنا واضح للغاية”.

وأوضح: “لدي علاقة جيدة بـ بيل، نتبادل قول صباح الخير يوميا، صحيح لسنا مقربين للغاية، لكن لم يحدث أي شيء بيني وبيل أبدا، إنه لاعب مميز، ولكن على الصحافة أن تتوقف عما تقوله”.

وانتقد زيدان الإعلام: “الصحافة تردد نفس الأشياء دائما، عندما يغادر مبكرا بيل قبل نهاية مباراة بيتيس، أو حتى عندما أعتمد عليه بشكل أساسي”.

وسُئل بيل عن ركلة الجزاء التي طالب بها ريال مدريد في مواجهة بيتيس الماضية: “تقنية الفيديو أمر إيجابي، غرضه تطوير لعبة كرة القدم والرياضة، ولكن من الجلي أن القرارات لا تتشابه”.

وأضاف: “رأيت لمسة يد في المباراة الماضية، وأنا قادر على تقبُل الأخطاء، لكن علينا الحد منها، وغرض تقنية الفيديو أن تكون كل القرارات واضحة، وحتى الآن هذا ليس الوضع”.

وأتم معلقا على رغبة كيليان مبابي في الانضمام لـ ريال مدريد: “مبابي سيقرر مستقبله، في اللحظة الراهنة هو لاعب في باريس سان جيرمان، وفي المستقبل سنرى. أعلم أنه قال إن حلمه اللعب لـ ريال مدريد”.

وكان فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو السابق قد صرح: “مبابي أخبرني: أعتقد (أن الانتقال لـ ريال مدريد) مبكر للغاية، لعبت عاما واحدا فقط في بلادي، وأنحدر من باريس، لا أريد الرحيل بهذه الطريقة، أريد أن أصير لاعبا عظيما هنا أولا، وريال مدريد سينتظرني”.

وأضاف: “لم يخطئ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان، لأن ريال مدريد سيدق بابه عاجلا أم آجلا، أخبرني أن ريال مدريد سينتظره”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط من هزيمة وتعادل وفوز.

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