إيوان ليبيا – وكالات :

استمرت فعاليات المحاضرات الخاصة بـ«تعزيز دور المرأة الريفية الحرفية في المشاريع الصغرى والمتوسطة» في طرابلس، والتي تنظم برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق، أسماء الأسطى، إذ ألقت المحاضرة الثالثة المسؤولة بوزارة الاقتصاد والصناعة، كريمة بلعيد.

وسبقتها محاضرة حول التنمية الريفية تقاسمتها الباحثتان من وزارة التعليم، عائشة فشيكة وسميرة العياطي، حسب بيان إدارة التواصل في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

حضرت تلك الفعاليات مشاركات رشحن عبر وزاراتهن في ورش العمل والندوات والدورات التي أقامتها منظمة المرأة العربية؛ بهدف تعميم الاستفادة ونقل المعرفة بينهن، إلى جانب عدد من موظفات مكتب دعم القرار ومكتب دعم وتمكين المرأة.

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