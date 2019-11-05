كوريا الشمالية تنتقد سياسة أمريكا العدائية تجاهها

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إن وصف تقرير أمريكي لها بأنها دولة راعية للإرهاب يظهر “سياسة عدائية” تمنع محادثات نزع السلاح النووي من المضي قدما، وذلك تزامنا مع زيارة دبلوماسي أمريكي كبير لجارتها كوريا الجنوبية.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بعدم إبداء المرونة بعد انهيار أول جولة من المحادثات بينهما الشهر الماضي منذ أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو على استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن مسئول كبير في وزارة خارجية كوريا الشمالية قوله “قنوات الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة تتقلص شيئا فشيئا بسبب مثل هذه السلوكيات”.

وأضافت الوكالة أن التقرير الأمريكي بشأن الإرهاب “يثبت مرة أخرى” أن رفض الولايات المتحدة لكوريا الشمالية يشير إلى “سياسة عدائية”.

يأتي ذلك في إشارة إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في 2018 الصادر الأسبوع الماضي والذي أعاد تصنيف كوريا الشمالية بوصفها دولة راعية للإرهاب. وصدر بيان الوكالة اليوم الثلاثاء، قبيل زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ستيلويل إلى سول والذي من المتوقع أن يبحث تعثر المحادثات مع كوريا الشمالية، فضلا عن قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان. وقال ستيلويل للصحفيين لدى وصوله إلى مطار إنتشون في كوريا الجنوبية اليوم “أتطلع لاجتماعات مثمرة مع حكومتكم، وبالتالي تأكيد أهمية التحالف الأمني بوصفه ركيزة السلام والأمن هنا في المنطقة”. ولم يكشف المسئولون الأمريكيون بالتفصيل عن الموضوعات التي سيتناولها ستيلويل خلال الزيارة لكنهم قالوا إنه سيبحث مدى قوة التحالف والتعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فيما يتعلق بمجموعة من السياسات الخارجية.

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