ولي العهد السعودي: اتفاق الرياض بشأن اليمن بداية مرحلة جديدة من الازدهار

وقعت الحكومة اليمنية، برئاسة الرئيس عبدربه هادي منصور، والمجلس الانتقالي اليمني الجنوبي، اليوم الثلاثاء، الذي يمثل الحراك الجنوبي بوساطة المملكة العربية السعودية اتفاق اقتسام السلطة والمسمي باتفاق الرياض.

وتم التوقيع عليه بحضور الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في العاصمة السعودية الرياض التي استضافت عدة جولات من الحوار بين الجانبين، وهما الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل الحراك الجنوبى.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بتوقيع هذا الاتفاق، واصفا إياه بأنه بداية مرحلة جديدة من ازدهار اليمن، مشددا على وقوف السعودية داعمة لليمن خلال المرحلة المقبلة، وأشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التوصل لهذا الاتفاق.

وينص الاتفاق على اقتسام السلطة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية؛ حيث ستشكل حكومة كفاءات من جميع المناطق اليمنية ومن كل الفئات بحيث يكون للمحافظات الجنوبية 12 وزيرا والشمالية 12 وزيرا.

كما تم الاتفاق علي اقتسام الوظائف العليا في الهيئات اليمنية المختلفة بذات النسبة وبشرط ان تكون تلك القيادات من الكفاءات الوطنية.

وينص الاتفاق علي عودة الحكومة ورئيس الحكومة الحالية إلي العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل هذا الاتفاق ومؤسسات الدولة اليمنية وصرف رواتب القطاعين العسكري والمدني في مختلف ربوع اليمن.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق.

وقد رحبت السعودية في بيان الخارجية السعودية بهذا الاتفاق، مؤكدة وقوفها دائما إلى جانب الشعب اليمني والدولة اليمنية لتحقيق والاستقرار والسلام والتنمية ومواجهة الارهاب وعوامل عدم الاستقرار.

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