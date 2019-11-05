البحرين تستضيف منتدى رواد الأعمال ومؤتمر المستثمرين العرب.. الإثنين

تستضيف مملكة البحرين الدورة الـ18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار «الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي»، والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار خلال الفترة 11 و13 نوفمبر الجارى، تحت رعاية تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ويقام مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بتنظيم ودعم من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين.

وتعد هذه الدورة بمثابة منصة لتحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي والثورة الصناعية، حيث تجمع تحت مظلتها أهم الجهات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المستثمرين والاقتصاديين للتعاون على النهوض بواقع الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الرقمي في الدول العربية.

ويسلط المؤتمر في دورته 18 الضوء على ما يرافق الثورة الصناعية الرابعة من فرص وتحديات في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على أهمية مواكبة الواقع الجديد وأبرز الابتكارات والتطورات العالمية التي تحدث نقلات نوعية في مختلف القطاعات والمجالات.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة 1500 مشاركا من شتى أنحاء العالم، بينهم نخبة من الخبراء، كصناع القرار السياسي والجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين ولفيف من الشخصيات المؤثرة العالمية وغيرهم من الخبراء في المجال. وفي هذا الإطار، قالت سونيا جناحي، رئيسة اللجنة التنظيمية وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: «تجسد البحرين نموذج يحتذى للدولة الداعمة للأعمال، إذ توفر مناطق حرة دون أي قيود، وتسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات، فضلا عن انخفاض التكاليف التشغيلية فيها. كما أنها أول دولة خليجية تستغني في اقتصادها عن الاعتماد على النفط، لتصبح اليوم الاقتصاد الأكثر تنوعا واستدامة، ومركزا ماليا رائدا في المنطقة». وأضافت «يشهد عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة تغيرات جذرية تلامس مختلف المجالات والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية، تتخطى نطاق التطورات التكنولوجية التدريجية، وتمثل فرصة لدعم ومساعدة مختلف الأطراف المعنية، من القادة وصناع القرار والسكان من مختلف الشرائح والدول على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء مستقبل يعود بالنفع على كل البشر بدون استثناء، ويتمحور حول الإنسان قبل كل شيء، لذلك يقتضي اغتنام هذه الفرصة التحلي برؤية استشرافية لا تقف عند الجوانب التكنولوجية فحسب، وإنما تهدف أيضا إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الناس كي يكونوا أصحاب تأثير إيجابي في محيطهم، من مستوى العائلة وحتى مستوى الشركات والمجتمعات بأسرها». واستطردت جناحي: «لهذه الأسباب سيتمحور تركيز الدورة 18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على العالم العربي. وإنه من دواعي سرور غرفة تجارة وصناعة البحرين دعوة جميع المهتمين من المنطقة والعالم إلى استكشاف ومناقشة الفرص والتحديات لتحديد أفضل السبل الممكنة للاستفادة من الواقع الجديد في بناء غد أفضل».

وتشتمل أبرز فعاليات المؤتمر هذا العام على تنظيم رالي ريادة الأعمال للدول العربية، وهو مسابقة مصممة خصيصا لتشجيع ومساعدة جميع طلاب الجامعات العرب على تحويل أفكارهم التجارية المبتكرة إلى شركات ومشاريع ناشئة. وتوفر هذه المسابقة للطلاب فرصة مميزة لإحداث تأثير إيجابي وملموس في المجتمع عبر تسخير الابتكارات التكنولوجية وتحقيق المنفعة الاقتصادية في ذات الوقت. وتمت دعوة الطلاب من الدول العربية لاستعراض أفكارهم التجارية المبتكرة، مع إمكانية الترويج لها أمام فريق من الخبراء المختصين. وستساهم الجهات الراعية والشريكة للمسابقة في تكريم الطلاب على جهودهم ودورهم الفعال في إلهام وتعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال. وسيتم اعلان أسماء 3 فائزين من المنطقة خلال فعاليات المؤتمر، حيث يحصلون على جائزة نقدية مجزية لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى أعمال ومشاريع. من جهة أخرى، تنظم فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين مع مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين 11 و13 نوفمبر 2019، الذي يقام بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ومواصلة للنجاح الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، تنعقد دورة هذا العام تحت شعار: «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار»، مع التركيز بشكل خاص على «تسخير إمكانات الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الرقمي». ويسلط المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2019 الضوء على أهمية الابتكار لمواكبة التطور الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة ببلوغ هذه الأهداف، لا سيما في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في مملكة البحرين: «نسعى في هذا المنتدى إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي وتسخير الامكانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي».

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