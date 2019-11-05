اعتماد السفراء الجدد لهذه الدول

إيوان ليبيا – وكالات :

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا لكل من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وجمهورية كرواتيا وجمهورية سان مارينو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج قبل أوراق اعتماد كل من السفير عبدالقادر حجازي سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والسفير توميسلاف بوشيناك سفيرا لجمهورية كرواتيا، والسفير لوكا كانتو سفيرا لجمهورية سان مارينو.

وجرت المراسم بحضور كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بالوزارة حاجي دهان، ومدير الإدارة العربية معتوق أبوراوي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفراء الجدد لدى ليبيا ألقوا خلال الاحتفالية كلمات عبروا فيها عن شكرهم لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم، مؤكدين عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، كما أكدوا حرص دولهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معبرين عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطويرعلاقات التعاون الثنائي.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالسفراء الجدد، معبرا عن سعادته بتسلم أوراق اعتمادهم. مثمنا موقف دولهم الرافض للعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا، آملا أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتنمية علاقات التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

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