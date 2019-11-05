مباشر ليلة الأبطال – بروسيا دورتموند (0) إنتر (1).. أياكس (3) تشيلسي (1)

بروسيا دورتموند × إنتر
ق40: سلسلة تمريرات من لاعبي إنتر، تصل إلى كاندريفا الذي أرسل عرضية إلى ماتيس فيتشينو وأودع الكرة في الشباك.
ق6: لاوتارو مارتينيز يستغل خطأ دفاعي وينفرد بالمرمى ويراوغ 3 مدافعين ويسجل الأول بكل سهولة على يسار توماس بوركي.
ق1: 40 ثانية فقط وبطاقة صفراء لبيراجي بعد تدخل قوي على أشرف حكيمي.
بداية اللقاء
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تشيلسي × أياكس
ق35: هدف عكسي من كيبا بعدما ارتطمت الكرة به وسكنت الشباك عقب تسديدة ركلة ثابتة من حكيم زياش.
ق20: كوينسي بروميس يتقدم مجددا لأياكس وتصبح النتيجة 2-1 للفريق الهولندي.
ق4: جورجينيو يُعدل النتيجة سريعا من علامة الجزاء.
ق2: كوينسي بروميس يتقدم لأياكس مبكرا
بداية اللقاء
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ليون × بنفيكا
ق33: ممفيس ديباي يضيف الثاني للفريق الفرنسي.
ق4: يواخيم أندرسون يسجل هدف ليون الأول
بداية اللقاء
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نابولي × ريد بول سالزبورج
ق44: المكسيكي هيرفينج لوزانو يسجل هدف التعادل للفريق الإيطالي.
ق11: إيرلانج هولاند يتقدم للضيوف من ضربة جزاء
بداية اللقاء
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فالنسيا × ليل
ق25: النيجيري فيكتور أوسمين يتقدم للضيف الفرنسي على حساب الخفافيش
بداية اللقاء
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