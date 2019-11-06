الإمارات ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين

رحبت دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، باتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأعلنت دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق مما يساعد على استقراره وأمنه.

وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار، وإنجاز هذا الاتفاق المهم الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر، والتهديدات التي تستهدف اليمن، حسب “وام”.

وثمن البيان الدورالإيجابي و البناء للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الساحة اليمنية حيث تمثل المملكة ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والخليجي.

وشدد على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.

ودعا البيان إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.

وجددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية،

والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وأشادت بتحالف الحزم الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ودوره في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها .

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