أمريكا تفرض عقوبات على 5 مسئولين من فنزويلا

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عقوبات على خمسة من مسئولي الأمن والشخصيات السياسة في فنزويلا في أحدث إجراءاتها ضد حكومة كراكاس والهادفة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المسئولين، الذين كانوا جميعا في الماضي هدفا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي أو كندا، على صلة بأعمال عنف ضد محتجين معارضين وبالفساد تحت مظلة حكومة مادورو.

وتعترف الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين “تستهدف الوزارة كبار المسئولين الذين يتصرفون نيابة عن نظام الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو الجائر والذي يواصل ممارسة مستويات فاضحة من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأحد المسئولين الخمسة الذين شملتهم العقوبات مسئول كبير في عمليات القوات المسلحة والباقون ضابط في الحرس الوطني برتبة ميجر وأمين عام مجلس الدفاع الوطني ونائب بالجمعية التأسيسية الموالية للحكومة ومسئول كبير في المخابرات.

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