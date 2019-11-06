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مواعيد مباريات الأربعاء 6-11-2019 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبايرن وأرسنال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

في تمام السابعة و55 دقيقة يلتقي يوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو عبر قناة “بي إن سبورتس 1” في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وفي تمام العاشرة مساء يلتقي بايرن ميونيخ مع أوليمبياكوس عبر قناة “بي إن سبورتس 5”.

وعبر قناة “بي إن سبورتس 1” في تمام العاشرة يواجه ريال مدريد نظيره جالاتا سراي.

كما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره كلوب بروج في ذات الموعد عبر قناة “بي إن سبورتس 3”.

وفي الدوري الأوروبي في تمام السابعة و50 دقيقة يحل أرسنال ضيفا على فيتوريا جيماريش البرتغالي في رابع جولات الدوري الأوروبي عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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