تعديل قرار تصنيف خريجي كليات الصحة

إيوان ليبيا – وكالات :

قدّم أعضاء عن نقابة أطباء الصحة العامة ،الثلاثاء ،خلال لقاءهم بوزير العمل و التأهل في الحكومة الليبية المؤقتة مسعود صوّه ،اعتراضا حول قرار مجلس الوزراء رقم “399” لسنة 2018 م، الذي يقضي بتصنيف خريجي كليات الصحة العامة والصيدلة، من أطباء إلى اختصاصيين.

و قد أحال الوزير الموضوع المقدم إلى مدير إدارة الوظيفة العامة بالوزارة، لدراسته وإبداء الرأي الفني فيه، وإعداد تصور لمشروع قرار؛ يقضي بتعديل القرار المشار إليه سلفًا ،مع التنسيق مع وزير الصحة لمناقشة وبحث كافة الموضوعات، وتقديمه بشكل مفصل إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني للبث فيه.

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