غارة جوية على قوة حماية سرت

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، مساء أمس الثلاثاء، إصابة ثلاثة من أفرادها إثر غارة جوية نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة على أحد التمركزات التابعة للقوة.

وأشارت قوة حماية وتأمين سرت عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن القصف جاء «بعد يومين من إعلان القوة عن القبض على سيارة تهريب هجرة غير نظامية وعلى متنها 14 شخصا من الجنسية المصرية قادمين من البيضاء».

من جهته نشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عبر صفحته على «فيسبوك» صورة قال إنها «لقطة استهداف معسكر الساعدي بسرت وتأكيد تدمير سيارتين كانتا تتمركزان قرب البوابة وسيارات الإسعاف تهرع للمكان».

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الغارة الجوية استهدفت «موقعا تستخدمه الميليشيات بمعسكر الساعدي بسرت، حيث تستخدم مرافقه ودشمه مخازن للأغراض العسكرية ومخازن للمعدات والأسلحة».

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