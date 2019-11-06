موقف السفير الجزائري الجديد من الأزمة الليبية

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد السفير الجزائري المعتمد لدى ليبيا، عبدالقادر حجازي، رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن الليبي، معربا عن ثقته بأن «الليبيين قادرون على الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد».

وأشار خلال تسليم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء، إلى «حرص الجزائر على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق.

وفي وقت سابق اليوم تسلم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. يذكر أن حجازي شغل منصب القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية في طرابلس من العام 2005 إلى العام 2008.

وتبدي الجزائر استياء من استبعاد دول الجوار من مؤتمر برلين المقرر عقده هذا الشهر لحل الأزمة الليبية، إذ ندد الرئيس الجزائري الموقت، عبدالقادر بن صالح، الشهر الماضي بشدة «بتعدد المبادرات التي تقصي الأطراف الليبية، وتهمش دول الجوار وتخلق جوا من المزايدات».

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