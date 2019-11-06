اليوم.. مفتشو وكالة الطاقة الذرية في إيران بعد إعلانها بدء التخصيب بمنشأة فوردو

قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إن مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة موجودون على الأرض في إيران وسيرفعون تقريرا بعد أن قالت إيران إنها بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو.

وأضاف المتحدث في بيان “نحن على دراية بالتقارير الإعلامية المتعلقة بفوردو، ومفتشو الوكالة موجودون على الأرض في إيران وسيرفعون تقريرا عن أي أنشطة ذات صلة لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا”.

ولا يسمح اتفاق إيران النووي الموقع مع القوى الكبرى بأنشطة تخصيب في فوردو.

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