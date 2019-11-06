ماكرون: تخصيب إيران لليورانيوم يدخل الاتفاق النووي غرفة الإنعاش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إيران أشارت بوضوح للمرة الأولى إلى نيتها الانسحاب من الاتفاق النووي بإعلانها أنها ستبدأ ضخ غاز اليورانيوم في منشأة للتخصيب.

ووصف ماكرون، في مؤتمر صحفي في ختام زيارة للصين أحدث خطوة إيرانية بأنها “خطيرة”، متابعا “أعتقد أنه للمرة الأولى، تقرر إيران بشكل واضح وفج الخروج من اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (النووي)، فيما يمثل تحولا جذريا”.

وكان ماكرون في صدارة الجهود الأوروبية الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

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