ردا على ريال مدريد.. تقرير: باريس سيساوي مبابي بـ نيمار

لذلك سيعرضون عليه أن يتساوى مع نجم الفريق، نيمار، وفقا لما ذكرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وكتبت الأخيرة أن باريس بدأ التحرك، خوفا من انقضاض ريال مدريد على لاعبه البالغ عمره 20 عاما.

وقالت إن باريس سيعرض على مبابي راتبا سنويا صافيا قدره 40 مليون يورو، وذلك لتمديد عقده الذي ينتهي في 2022.

في المقابل، يستعد ريال مدريد لعرض ضخم قدره 300 مليون يورو، ليحصل على اللاعب الذي يمني النفس يوما بارتداء القميص الأبيض للنادي الإسباني.

نائب رئيس موناكو السابق، النادي الذي لعب له مبابي قبل انتقاله إلى باريس، قال في تصريحات صحفية إن اللاعب أخبره أن ريال مدريد سينتظر وقتا مناسبا للتقدم بعرض.

ويثق زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد والذي قد يقود مبابي يوما، أن اللاعب يحلم بتمثيل فريق ميرينجي.

ويواصل مبابي، بطل كأس العالم 2018، أداءه الرائع مع باريس. في 10 مباريات بالموسم الحالي سجل 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويلعب مبابي موسمه الثاني مع باريس، النادي الثري اشتراه في 2017 مقابل 135 مليون يورو قبل أن يعيره موسما لموناكو.

ومبابي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد نيمار الذي انتقل في 2017 إلى باريس مقابل 222 مليون يورو.

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