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موعد بدء الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، أن رئيسها عبدالله الثني وافق على أن تبدأ اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مباشرة مهامها بالشروع في انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبدالشفيع علي، ومقرر اللجنة السيد عبدالعزيز محمود، وبحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد، حسب صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

كما منح الثني إذنا للجنة لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومنصاتها الإعلامية المختلفة للبدء في العملية الانتخابية، متعهدا بـ«توفير كل المواد الانتخابية ونواقص اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه».

وفي 27 يونيو الماضي، قررت الحكومة الموقتة تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، على أن يرأسها جمال علي، وتضم في عضويتها كلًا من «منصور سليمان، وإدريس القاضي، وأحمد إدريس، والكيلاني عوض الكيلاني، ويامن جبريل، وعبدالعزيز الفضيل»، وتعمل اللجنة «تحت إشراف وزير الحكم المحلي»، حسب نص القرار

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • لا اعتقد ان فكرة الصناديق فكرة ناجحة في التصعيد البلديات – اعتقد ان الحضور الشخصي هو اهم للأشخاص المصوتين لإدارة البلدية حتى لا يكون هناك غش او تزوير ويتم الاجتماع في قاعات للاختيار وحضور المجتمع المدني من المنتخبين سواء معلمين او أطباء او محامين او اساتذة او عمال او موظفين للبلدية او المنطقة وتكون عملية ديمقراطية مباشرة ترضى الجميع وامام الجميع – حتى لا يتم الطعن والغاء الانتخاب او انتخاب أشخاص غير مؤهلين للإدارات . وهذا الشيء يحب فعله من البداية …. عملية الصناديق عملية مبهمة وغير مضمونة لاختيار الشعب لإدارة بلدياته …. ويتم فيها التزوير والغش – ولا تنسوا ان الوقت له دور مهم في ادارة البلديات ولا يحتاج للتأجيل او التأخير او الطعن او فرز الأصوات وغيره من الأشياء الغير منطقية . ولصحة كلامي ترى ما يحصل من مظاهرات في العالم والدول العربية بسبب الغش والكذب في عملية الصناديق وعدم اختيار ما اختاره الشعب لإدارة شءون بلاده .

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